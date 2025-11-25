В Дохе состоялось первое заседание Азербайджано-Катарского совместного делового совета

24-25 ноября 2025 года в столице Катара, Дохе, состоялись 4-е заседание Совместной экономической, торговой и технической комиссий между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар и первое заседание Азербайджано-Катарского совместного делового совета.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что также в рамках визита в Катар азербайджанской делегации состоялся ряд двусторонних встреч. 24 ноября министр Кямаледдин Гейдаров встретился с премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом бин Джасемом Аль Тани. На встрече было подчеркнуто, что благодаря мудрой, последовательной и дальновидной политике Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани многоплановые отношения между двумя странами постоянно расширяются. Было отмечено наличие широкого потенциала для развития сотрудничества во многих областях, в том числе в торгово-экономической сфере.

В рамках визита министр Кямаледдин Гейдаров встретился с сопредседателем Совместной комиссии с катарской стороны, государственным министром по внешней торговле Государства Катар доктором Ахмедом бин Мухаммадом Аль-Саидом. В ходе встречи была обсуждена работа, проделанная в рамках подготовки к 4-му заседанию Совместной экономической, торговой и технической комиссии между Азербайджаном и Катаром, а также вопросы, стоящие перед Комиссией.

Затем министр Кямаледдин Гейдаров встретился с министром внутренних дел Государства Катар Шейхом Халифой бин Хамадом бин Халифой Аль Тани. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между соответствующими ведомствами двух стран в области борьбы с чрезвычайными ситуациями, отметили получение группой офицеров из Катара высшего образования в Академии МЧС Азербайджана в 2023 году, а также рассмотрели дальнейшие шаги в этом направлении.

24 ноября министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и государственный министр внешней торговли Катара доктор Ахмед бин Мухаммад Аль Сайид приняли участие в первом заседании Азербайджано-Катарского совместного делового совета, состоявшемся в рамках 4-го заседания Совместной экономической, торговой и технической комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар.

Выступая на мероприятии, К. Гейдаров отметил, что политические отношения между двумя странами, основанные на взаимном доверии, создают благоприятные возможности для расширения экономического сотрудничества, и Азербайджано-Катарский совместный деловой совет играет в этом контексте важную роль.

Отметив наличие значительного потенциала для роста товарооборота, увеличения объемов инвестиций и реализации новых экономических проектов между нашими странами, министр подчеркнул, что сотрудничество в промышленной и логистической инфраструктуре, сельскохозяйственной переработке, продовольственной безопасности, зеленой энергетике, инновационных технологиях и других областях стало приоритетным направлением. Он добавил, что благоприятная деловая и инвестиционная среда для иностранных инвесторов в Азербайджане открывает широкие возможности для катарских компаний, особенно в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах, формировании туристических кластеров и инвестиционных возможностей в аграрном секторе, и выразил уверенность, что заседание совета внесет значительный вклад в дальнейшее расширение экономических отношений.

На встрече, организованной Агентством развития малого и среднего бизнеса и Торгово-промышленной палатой Катара, в которой приняли участие официальные лица и около 50 бизнесменов обеих стран, состоялся широкий обмен мнениями по вопросам повестки дня и были высказаны предложения.

25 ноября начало работу 4-е заседание Совместной экономической, торговой и технической комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар.

Выступая на заседании, сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны Кямаледдин Гейдаров выразил уверенность в том, что заседание Совместной комиссии послужит дальнейшему расширению связей между нашими странами в экономической, торговой и других областях. На заседании состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были выслушаны мнения и предложения членов комиссии, а также проведены обсуждения. В завершение встречи был подписан "Протокол 4-го заседания Совместной экономической, торговой и технической комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар". Протокол подписали сопредседатели комиссии - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики Кямаледдин Гейдаров и государственный министр по внешней торговле Государства Катар доктор Ахмед бин Мухаммад Аль Сайид.