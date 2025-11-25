Нефть резко ускорила падение

Падение цен на нефть усилилось вечером во вторник на новых сообщениях о переговорах по мирному урегулированию конфликта в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:53 по бакинскому времени опустилась на $1,69 (2,67%), до $61,68 за баррель.

Фьючерсы на WTI на январь на Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к указанному времени на $1,65 (2,8%), до $57,19 за баррель.

