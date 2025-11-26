В Китае арестован бывший замглавы крупнейшей оружейной компании

В Китае по решению прокуратуры за взяточничество был задержан бывший гендиректор одной из крупнейших оружейных компаний страны China South Industries Group Лю Вэйдун.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает портал QQ.com.

"По поручению Верховной народной прокуратуры народная прокуратура провинции Хэнань приняла решение об аресте Лю Вэйдуна по подозрению во взяточничестве", - говорится в публикации.

Обвиняемый, пользуясь своим служебным положением, принимал взятки в особо крупном размере.