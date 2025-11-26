https://news.day.az/world/1798021.html Сильные наводнения затопили министерство в Бейруте - ВИДЕО Здание министерство труда в Ливане затопило. Как передает Day.Az, ряд районов страны, включая столичный Бейрут, сильно подтопило наводнениями. Представляем вашему вниманию данное видео:
