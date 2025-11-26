Коллектив Детского центра музыки и искусств Sənət одержал блестящую победу на международном фестивале в Узбекистане

Танцевальный коллектив Детского центра музыки и искусств Sənət одержал блестящую победу на Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства Asiyanın İncisi, который проходил 21-24 ноября в Ташкенте.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Детского центра музыки и искусств, юные азербайджанские артисты выступили с двумя танцевальными номерами, и в своей возрастной категории завоевали первое место по обоим выступлениям, продемонстрировав высокий профессиональный уровень и творческий потенциал.

Танцевальная группа Детского центра музыки и искусств занимается под руководством хореографа и педагога по танцам Гюнай Муради, чьё профессиональное наставничество обеспечило высокий уровень подготовки коллектива.

Победа танцевального коллектива стала ярким событием фестиваля и принесла заслуженное признание участникам, педагогам и всему Детскому центру музыки и искусств Sənət.