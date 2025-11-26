Тюркское музыкальное наследие объединило страны на фестивале в Астане

В Астане завершился Международный фестиваль искусств "Әлем әуені", организованный городским акиматом и Международным фондом тюркской культуры и наследия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу акимата города Астаны, в фестивале приняли участие государственные и общественные деятели, руководители научно-исследовательских институтов, магистранты и докторанты, ведущие специалисты, исследователи и мастера искусств.

Среди зарубежных гостей были представители Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, а также более 60 деятелей искусств, исследователей, музыковедов и мастеров игры на традиционных инструментах из тюркских государств.

В рамках фестиваля состоялось первое пленарное заседание международного симпозиума "Истоки и звучание: традиции изготовления тюркских инструментов и современные решения". Обсуждались вопросы исторического становления национальных музыкальных инструментов, региональные особенности и использование традиционных технологий в современный период.

Были заслушаны доклады ведущих учёных и мастеров, а также представлена новая научная работа, посвящённая национальным музыкальным инструментам тюркоязычных народов. Научная часть фестиваля стала площадкой для профессионального обмена мнениями и расширения международного сотрудничества.

Фестиваль завершился гала-концертом во Дворце "Жастар".

В гала-концерте приняли участие известные исполнители и коллективы из Турции, Кыргызстана, Венгрии и других стран. Программа фестиваля представила общее музыкальное наследие тюркских народов в современном сценическом формате, а также новые произведения в этно-модернистском направлении.