Гороскоп на 26 ноября

Сегодня гороскоп идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Умственная деятельность у вас будет на высоте, но при этом может возникнуть тяга к уединению. Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты в любых сферах, связанные с мнимым или реальным ущемлением прав и свобод. Чтобы этого не произошло, сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в течение дня Овну стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность Овна слушать сегодня может неожиданно снискать ему расположение окружающих. Другими словами, Овну стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для него действительно может обернуться золотом.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, "мозговой штурм" и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут ему возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ним задачу, Телец способен творить чудеса! Вот почему сегодня ему стоит всячески избегать бушующих вокруг него бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.

Близнецы

Сегодня Близнецам надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями они способны провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Близнецам будет трудно держать под контролем, а также их критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, им сегодня все-таки придется - если, конечно, Близнецам небезразлично отношение к ним близких и друзей.

Рак

Сегодня Рак не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды гороскопа предупреждают: скопившееся напряжение может заставить сегодня Рака действовать необдуманно и резко. Ему следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Рак пожалеет.

Лев

Сегодня ситуация в делах у Льва может резко измениться. Какой-то новый проект, в котором он был совершенно уверен, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Льву придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане. Звезды гороскопа советуют Льву отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над "i" еще не расставлены, а значит, все в его руках.

Дева

Сегодня Деву будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на ее пути! Деве даже может казаться, что окружающие намеренно выводят ее из себя. Впрочем, звезды гороскопа говорят, что причину раздражительности Деве стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Дева обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!

Весы

Сегодня от Весов звезды гороскопа будут требовать не зацикливаться на своих проблемах и обидах, а, по возможности, оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Весам придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды гороскопа советуют Весам сегодня не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Весы не только в их собственных глазах, но и в глазах окружающих.

Скорпион

Сегодня в течение дня Скорпиону придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Скорпиона из колеи и отразиться на его настрое. Ощущение, что его не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Скорпиона весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Скорпиону сегодня следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!

Стрелец

Сегодня Стрелец может получить интересную для него информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интерес, однако сегодня Стрелец сумеет максимально воспользоваться ей. День наделяет его повышенными аналитическими способностями, позволяющими Стрельцу по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, он сумеет докопаться до сути - на благо всем и, конечно, себе.

Козерог

Сегодня - отличный день для Козерогов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Козероги в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Козерогу понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Сегодня любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ему особенно легко.

Водолей

Сегодня день идеален для осуществления любых самостоятельных планов Водолея. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ - везде, где Водолей сам отвечает за результат, его ожидает успех. А вот в любых делах, где ему приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Водолею следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах сегодня далеко не все пойдет гладко.

Рыбы

Сегодня Рыбы, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, могут испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье - скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Сегодня же ждать капризную музу Рыбам настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого им гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.