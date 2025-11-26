ЭСКАТО внедряет цифровые решения для развития коридора Север-Юг и региональных маршрутов

Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) заявила, что странам-участницам международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC) может потребоваться переоценка "узких мест", поскольку за последние пять лет в проекте произошли значительные изменения.

Руководитель отдела транспортных связей и логистики ЭСКАТО Ажар Жаймурзина Дюкрест в эксклюзивном интервью Trend отметила, что комиссия оказывает поддержку участникам INSTC через аналитическую работу и технические консультации. "В рамках своей аналитической работы и работы по наращиванию потенциала в области транспортной связности ЭСКАТО опубликовала в 2019 году исследовательский отчет о механизмах координации и управления для отдельных мультимодальных транспортных коридоров в Азии, в котором несколько коридоров изучались с точки зрения их механизмов координации и управления. Этот отчет касался и международного транспортного коридора Север-Юг", - сказала она.

По просьбам стран-участниц ЭСКАТО в 2020 году провела два виртуальных консультативных совещания по функционированию коридора. "Эти встречи были проведены виртуально, в них приняли участие Азербайджан, Индия, Иран и Россия", - отметила Ажар Жаймурзина Дюкрест.

Она подчеркнула активное участие Ирана в более широких транспортных инициативах ЭСКАТО. "Иран играет активную роль в работе ЭСКАТО по обеспечению транспортной связности в рамках межправительственных соглашений о Трансазиатских железных дорогах, азиатских автомагистралях и сухих портах. Благодаря их инициативе было принято новое приложение к Межправительственному соглашению о сети Трансазиатских железных дорог для облегчения электронного обмена информацией между железными дорогами и пограничными ведомствами, которое может быть реализовано на уровне коридора", - сказала она.

Говоря о консультациях, посвященных INSTC, Ажар Жаймурзина Дюкрест сообщила: "ЭСКАТО организовала две встречи для членов INSTC в 2020 году. Тогда участники отметили конкретные "узкие места" и другие проблемы, влияющие на эффективность перевозок, включая недостающие звенья инфраструктуры. Однако за последние годы многое изменилось, поэтому ключевые "узкие места" сегодня могут быть иными".

Цифровизация в центре внимания

ЭСКАТО также усиливает поддержку цифровых инструментов для сокращения задержек и повышения эффективности региональных транспортных коридоров, в том числе с участием Ирана.

"ЭСКАТО активно продвигает меры, облегчающие транспортные операции и сводящие к минимуму задержки при пересечении границ, повышающие эффективность трансграничных перевозок и таможенных процедур", - отметила Ажар Жаймурзина Дюкрест.

По ее словам, цифровизация сегодня является центральным приоритетом для государств-членов. "Меры по оцифровке транспорта и связанной с ним документации, а также по взаимному признанию цифровых форматов представляют особый интерес для наших государств-членов", - сказала Ажар Жаймурзина Дюкрест.

Она также рассказала о новом приложении по электронному обмену информацией, добавленном к Межправительственному соглашению о сети Трансазиатских железных дорог, как пример работы ЭСКАТО в этой области.

ЭСКАТО расширяет взаимодействие с TRACECA и ЕЭК ООН

Комиссия также углубляет сотрудничество с региональными организациями. "Мы укрепляем координацию и взаимодействие с партнерами, включая субрегиональные организации. Например, 13 ноября 2025 года мы провели совместное заседание с ТРАСЕКА. На сессии обсуждались вопросы цифровизации транспорта в странах ТРАСЕКА, общий прогресс и потенциальные пилотные проекты по мультимодальным перевозкам с использованием цифровых решений", - пояснила Ажар Жаймурзина Дюкрест.

Она подчеркнула сотрудничество с другими органами ООН: "В целях содействия внедрению цифровых инструментов ЭСКАТО активно взаимодействует с ЕЭК ООН при разработке цифровых решений для железнодорожного коридора Казахстан-Туркменистан-Иран".

Кроме экспериментальных инициатив, члены ЭСКАТО взяли на себя стратегические обязательства. "В 2023 году государства-члены приняли Стратегию до 2030 года по ускорению цифровой трансформации железнодорожного транспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Региональная рамочная программа по укреплению кибербезопасности железнодорожного транспорта в регионе сейчас завершается", - добавила она.

Операционная эффективность и устойчивость - ключевые задачи для коридоров с участием Ирана

ЭСКАТО видит наибольшую потребность в технической помощи транспортным коридорам с участием Ирана для укрепления оперативной связности и повышения устойчивости с помощью цифровых инструментов, отметила Ажар Жаймурзина Дюкрест.

"ЭСКАТО в основном фокусируется на содействии оперативной связности. В нынешних условиях тема повышения устойчивости транспортной инфраструктуры, включая коридоры, для защиты от стихийных бедствий является высокоприоритетной. Важным элементом такой устойчивости является внедрение цифровых решений для транспортных операций и таможенного оформления", - отметила она.

Ажар Жаймурзина Дюкрест подчеркнула, что ЭСКАТО работает над цифровыми инструментами, применимыми по всему региону, в том числе на иранских маршрутах. "ЭСКАТО продвигает цифровые решения, которые могут быть полезны для всех государств-членов, включая Иран, при должной адаптации к национальным условиям, таким как законодательство и нормативная база", - сказала она.

При этом она подчеркнула, что физическая инфраструктура по-прежнему требует инвестиций. "При проектировании и модернизации дорог, портов и пограничных объектов необходимо учитывать устойчивость к стихийным бедствиям, например, землетрясениям. Это увеличивает затраты и создаёт дополнительный спрос на капиталовложения, поэтому ЭСКАТО изучает различные варианты их распределения", - пояснила руководитель отдела.

Комиссия также способствует объединению усилий правительств и промышленности для решения практических задач. "Мы организуем мероприятия с участием различных групп заинтересованных сторон как платформу для обсуждения функционирования транспортных коридоров. Продвигаем региональный подход, приглашающий представителей всех стран, заинтересованных в развитии коридоров", - отметила она.

В качестве примера Ажар Жаймурзина Дюкрест привела первый региональный форум операторов сухих портов и поставщиков мультимодальных транспортных услуг, прошедший в марте 2025 года. "Мы пригласили правительства, отраслевых участников и научные круги обсудить вопросы сухих портов и мультимодальных перевозок, обменяться информацией и мнениями. Форум подтвердил поддержку ЭСКАТО как платформы сотрудничества, и мы надеемся вскоре провести аналогичные мероприятия", - добавила она.