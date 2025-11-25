Автор: Акпер Гасанов

Решение мэрии французского курорта Исола отказаться от проведения этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу, главным спонсором которого должен был стать Азербайджан, стало очередным примером того, как спорт превращается в поле политической борьбы. Неудивительно, что формальным поводом для принятия такого решения стала активность местных армянских организаций, которые пытаются навязать всему французскому обществу и властям города Исола искаженную картину причин и последствий армяно-азербайджанского конфликта.

По данным французских источников, в Исоле проживает от 8 до 10 тысяч этнических армян, активно вовлеченных в поистине провокационную деятельность. Один из армянских активистов открыто заявил: "Я хочу осудить попытки расширения влияния Азербайджана на нашей территории под прикрытием спортивных мероприятий". О-ля-ля! Тут яркий пример того, как хвост пытается вилять собакой. Интересы этнической группы приносятся в жертву интересам спорта и отношениям между Азербайджаном и Францией!

Увы, под их воздействием, и французские СМИ публикуют материалы, содержащие откровенные манипуляции и несоответствия фактам. В частности, журналисты тиражируют тезис о том, что "Нагорный Карабах, исторически населенный армянами, перешёл под контроль Азербайджана 19 сентября 2023 года после военной операции". Подобные формулировки - не случайная ошибка, а сознательное искажение.

Во-первых, термина "Нагорный Карабах" больше не существует в юридическом поле. Есть Карабахский экономический регион Азербайджана. Во-вторых, он не "перешел под контроль Азербайджана", как будто речь идет о сомнительном статусе или спорной земле. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность еще в 2020 году после 44-дневной войны, а в сентябре 2023 года провел ограниченную антитеррористическую операцию против незаконных вооруженных формирований. Имея на это все основания. Не случайно же, что официальные власти Армении неоднократно и публично признали территориальную целостность Азербайджана в его международных границах. На этом фоне попытки отдельных французских структур вновь навязать старые нарративы выглядят не только устаревшими, но и откровенно провокационными.

Особое возмущение вызывают материалы французских медиа о "120 тысячах армян", которые якобы стали жертвами действий Баку. Речь идет о людях, которые длительное время незаконно проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана, игнорируя законы нашей страны и пытаясь обеспечить создание "второго армянского государства" на азербайджанских землях.

Это очевидная и бесспорная истина, незнание которой не освобождает некоторые французские СМИ, дующие в армянскую дуду, от ответственности за тиражирование лжи. Они, по вполне понятной причине, по-прежнему предпочитают не вспоминать о сотнях тысяч азербайджанцев - настоящих беженцах и вынужденных переселенцах, изгнанных из своих домов в результате армянской оккупации 1990-х годов.

Но, безусловно, куда большие претензии имеются не к армянской, а к французской стороне. Руководству мэрии города Исола стоит иметь в виду, что принимая верительные грамоты нового посла Франции в Азербайджане Софи Лагут, Президент Ильхам Алиев напомнил о своей встрече с Эммануэлем Макроном в Копенгагене. Лидеры двух стран отметили, что прежние недопонимания остались позади.

Да, попытки руководства Франции поддержать Армению, в период оккупации ею 20% наших территорий и сразу после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, провалились. Что вынудило официальный Париж, понимающий последствия потери самого важного государства Южного Кавказа, сменить риторику и посла в нашей стране.

И вот мы уже слышим, что Париж регулярно подчёркивает, что поддерживает развитие связей между Баку и Европейским Союзом. Кроме того, французские компании продолжают работать в стратегических проектах в Азербайджане - от энергетики и авиации до космических технологий и железнодорожной отрасли. Это говорит о том, что Франция видит в Азербайджане надежного партнера.

Так что, отказ мэрии Исола принимать международные соревнования только потому, что оно спонсируется Азербайджаном - это шаг, который противоречит интересам самой Франции. Азербайджан, по большому счету, ничего не потеряет. Мы свои важнейшие задачи решили. Но действуя под давлением армянской диаспоры не только и не столько мерия города Исола, сколько Франция рискует выглядеть стороной, неспособной обеспечить политическую нейтральность в спорте и подверженной манипуляциям.