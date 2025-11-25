https://news.day.az/sport/1797924.html "Галатасарай" без Осимхена дома проиграл "Юниону" в матче ЛЧ Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались "Галатасарай" и "Юнион". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игра проходила на стадионе "РАМС Парк" в Стамбуле. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. На 57-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник гостей Промис Дэвид.
В этой встрече не принимал участия форвард "Галатасарая" Виктор Осимхен.
В минувшем туре "Галатасарай" разгромил "Аякс" со счетом 3:0. "Юнион" уступил мадридскому "Атлетико" со счетом 1:3.
