Трамп отправил Уиткоффа в Кремль

Президент США Дональд Трамп рассказал в социальной сети Truth Social, что поручил своему специальному представителю Стивену Уиткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Трампа, пока Уиткофф будет проводить встречи в Кремле, министр армии Дэн Дрисколл будет вести переговоры с украинской делегацией.

По словам Трампа, он будет ждать результатов встречи вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, государственным секретарем Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и начальником штаба Белого дома Сьюзи Уайлс.

Ранее Трамп заявил, что договоренности по урегулированию в Украине очень близки.