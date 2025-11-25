Трамп помиловал индейку на торжественной церемонии в Белом доме

Президент США Дональд Трамп помиловал индейку на торжественной церемонии в Белом доме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Готова? Я просто хотел сказать тебе, что ты безусловно помилована!", - сказал Трамп.

Представляем вашему вниманию данное видео: