Трамп помиловал индейку на торжественной церемонии в Белом доме - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп помиловал индейку на торжественной церемонии в Белом доме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Готова? Я просто хотел сказать тебе, что ты безусловно помилована!", - сказал Трамп.
Представляем вашему вниманию данное видео:
