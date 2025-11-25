https://news.day.az/world/1797913.html

Трамп помиловал индейку на торжественной церемонии в Белом доме - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп помиловал индейку на торжественной церемонии в Белом доме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Готова? Я просто хотел сказать тебе, что ты безусловно помилована!", - сказал Трамп. Представляем вашему вниманию данное видео: