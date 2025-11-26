Пашинян оставил Моди у разбитого корыта

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Пашинян вновь заговорил об изменениях в армянскую конституцию.

Day.Az представляет публикацию:

Премьер Индии Нарендра Моди сильно загрустил. Повод дали кавказские братушки-армяне: Ереван отказался покупать индийские истребители Tejas, а это значит что Индия не получит за свои летающие корыта 1.2 млрд долларов США.

Поводом стала недавняя катастрофа этого истребителя на авиашоу в Дубае. Индусы привезли туда свой Tejas для демонстрации потенциальным покупателям, но не срослось: самолет рухнул, пилот погиб.

Армения вела переговоры с индийским правительством и авиапроизводителем HAL (Hindustan Aeronautics Limited) о покупке 12 самолётов за 1,2 миллиарда долларов.

Контракт забыт, сделка отменена, Пашинян напуган, Моди в печали.

Автор карикатуры - HSF