Лига Чемпионов: Стартовал второй тайм матча между "Наполи" и "Карабахом" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
01:02
Стартовал второй тайм матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА между итальянской "Наполи" и азербайджанским "Карабахом".
00:46
Завершился первый тайм матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА между итальянской "Наполи" и азербайджанским "Карабахом".
Как передает Day.Az, в первом тайме счет не открылся - 0:0.
00:00
Стартовал матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА между итальянской "Наполи" и азербайджанским "Карабахом".
Как передает Day.Az, встреча проходит на стадионе "Диего Армандо Марадона".
