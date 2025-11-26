Лига Чемпионов: Стартовал второй тайм матча между "Наполи" и "Карабахом"

01:02

Стартовал второй тайм матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА между итальянской "Наполи" и азербайджанским "Карабахом".

00:46

Завершился первый тайм матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА между итальянской "Наполи" и азербайджанским "Карабахом".

Как передает Day.Az, в первом тайме счет не открылся - 0:0.

00:00

Стартовал матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА между итальянской "Наполи" и азербайджанским "Карабахом".

Как передает Day.Az, встреча проходит на стадионе "Диего Армандо Марадона".

