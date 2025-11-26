https://news.day.az/society/1797941.html Увеличено число рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку В целях удовлетворения растущего пассажирского спроса "Азербайджанские железные дороги" запланировали дополнительные рейсы поездов 29-30 ноября по маршруту Баку-Агстафа-Баку. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в АЖД. Отмечено, что в то же время поездки по этим направлениям возможны и по ежедневному маршруту Баку-Газах-Баку.
Увеличено число рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку
В целях удовлетворения растущего пассажирского спроса "Азербайджанские железные дороги" запланировали дополнительные рейсы поездов 29-30 ноября по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в АЖД.
Отмечено, что в то же время поездки по этим направлениям возможны и по ежедневному маршруту Баку-Газах-Баку.
"Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile", - говорится в информации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре