Трамп анонсировал переговоры с Мадуро

Президент США Дональд Трамп сообщил о своей готовности провести переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, но не назвал конкретные сроки такой беседы. Аудиозапись с его ответом опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, возможные переговоры между лидерами двух стран могут состояться в условиях продолжающейся операции США против наркоторговцев в регионе, в ходе которой, по утверждению Вашингтона, наносятся удары по судам перевозчиков наркотиков.

"Я поговорю с ним. Посмотрим", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности диалога с Мадуро.

