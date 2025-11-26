Что происходит в «Байыршехер» и к чему это приведёт?

Тема старого района Баку, называемого неофициально "Байыршехер", очень широко обсуждается в СМИ и соцсетях. О сносе "Байыршехер" не говорит сегодня только ленивый. В основном, эти обсуждения связаны со вполне понятной тревогой за судьбу архитектурного наследия столицы, относящегося к концу XIX началу XX века. Тема стала вирусной, она собирает лайки и комментарии, главным образом, негативного характера, а у молодежи и многочисленных блоггеров вошло в моду посещать район сноса и делать там фото и ролики, выставляя потом в своих профилях. Но что характерно - никто из них не знает, что происходит на этой территории и какие цели преследуют проводимые работы.

Возможно, беспокойство и критика связаны именно с отсутствием информации?

С таким вопросом Day.Az обратился к известному архитектору, доктору искусствоведения, профессору Эльчину Алиеву.

По словам архитектора, главное недоразумение нашего времени - это отсутствие культуры диалога. Есть области, где диалог просто необходим, позиция государственных органов должна быть обязательно обнародована и полностью раскрыта. Ситуация в "Байыршехер" это как раз тот случай, когда еще до начала сноса население должно было быть проинформировано о поставленных целях и задачах. Из-за отсутствия четкой информации и происходят все домыслы, которые гуляют по соцсетям, подчеркнул наш собеседник.

Дискуссии в нашем обществе уходят в нежелательную сторону чаще всего потому, что неизвестность намерений государственных органов и уполномоченных ими застройщиков оставляют население в неведении. Никто не знает четких планов касательно сохранности исторической архитектуры. Подавляющее же большинство самих жителей района реконструкции, реально знающих имеющиеся здесь проблемы и мечтающих о сносе своих домов, интересует лишь один вопрос: сколько им заплатят.

И только недавно, после множества публикаций в СМИ и соцсетях по поводу сноса "Байыршехер", словно по мановению волшебной палочки, одновременно на сцене появились руководитель ГлавАПУ Комитета по градостроительству и архитектуре и глава Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия. Думаю, это они сделали по указанию "сверху". Однако опять ограничились общими словами безо всякой конкретики.

Поэтому я постараюсь объяснить суть происходящего в моем понимании, с собственного угла обозрения. Многие мои подписчики в социальных сетях, знакомые с моей щепетильностью в вопросах архитектурного наследия Баку, обращаются с просьбой высказать свою точку зрения, что я периодически и делаю на различных площадках.

Для начала "вернемся" во времена Советского Союза, где исследование названной "буржуазной" архитектуры городов до периода революции 1917 года, было под категорическим запретом. Информация из архивов была уничтожена, поставлено строгое табу на поиск материалов и их изучение. За редким исключением, за почти 80 лет существования СССР, намеренно не проводилось никаких работ по реставрации памятников архитектуры этого периода. Итогом подобной сознательной политики на начало 1990-х годов стало нахождение исторического жилого фонда XIX века в ужасающих технических и эстетических условиях: бакинцы до сих помнят обезображенные фасады многих зданий.

Однако после восстановления независимости страны, в отличие от других стран - соседей по региону, у нас были проведены работы по реставрации фасадов многих сотен выдающихся памятников архитектуры эпохи "Art Nouveau" в центре города: фасады были очищены и освобождены от наслоений предыдущих эпох, старых линий электропередач, антенн, самодельных козырьков над балконами и пр. Заново были забетонированы сотни балконов, заменена кровля, проведены коммуникации. Эстетический вид зданий худо-бедно был восстановлен, однако технически до сих пор большая часть их пребывает в крайне аварийном состоянии.

Возникает вопрос: как поступить со стихийно сложившейся массовой исторической застройкой из одно-двухэтажных домов "Байыршехер", формирующих градостроительную ткань и архитектурный облик Баку? Сносить все подряд нельзя: среди застройки присутствуют как официальные памятники архитектуры, так и исторические здания с отдельными красивыми элементами на фасадах.

Как мне кажется, у принимающих решение органов было три варианта действий.

Первый. Полное сохранение всех зданий и проведение коренной их реконструкции, включая не только фасады и конструктивные элементы, но и частные квартиры тысяч проживающих там граждан - иначе через десятилетие район снова выглядел бы как сегодня. На эти понадобились бы миллиарды манат, что не под силу ни одному государственному бюджету.

Второй. Сохранение только официально охраняемых памятников архитектуры и некоторых особо ценных зданий, а остальное - под снос. А на месте сносимых зданий возвести такие же по этажности современные постройки - вполне возможно, за счет инвесторов.

И третий вариант. Снос всех зданий, все зависимости от их охранного статуса и устройство еще одного огромного парка.

Судя по всему, сегодня выбран правильный, второй вариант. И вот в чем, на мой взгляд специалиста, состоит его суть. На большой территории предполагаемой реконструкции находятся несколько крупных кварталов, в каждом из которых в среднем по 30 зданий (по периметру и внутри квартала). Допустим, что 7 из них - официально памятники архитектуры и охраняются со стороны государства, а 8 зданий - представляют историческую и эстетическую ценность, не являясь официально охраняемыми. Итого 15 зданий сохраняются, а остальные 15 будут снесены. Что дальше?

А дальше, по всей видимости, начнется самое интересное - видимо, как раз то, о чем общественности пока не сообщают. На расчищенных территориях, скорее всего, будут возведены новые современные постройки, по своей этажности превышающие на один, максимум два этажа старые снесенные. Итогом стало бы как сохранение градостроительной ткани (этажности) города, так и придание большому центральному району оригинального архитектурного облика на стыке истории и современности.

Насколько я понимаю, именно в этом направлении уже несколько лет работает немецкая архитектурная компания "Hoffmann-Janz Architects", по проекту которой реализуются работы и на официальном сайте которой изображена первая, уже реализованная фаза, непосредственно вокруг мечети Тезе-Пир. На месте старых демонтированных построек могут быть возведены новые жилые, офисные и общественные здания, примеры современной архитектуры. Сохраненные здание будут капитально отреставрированы.

Воплощение в жизнь подобных масштабных проектов - удел не многих стран, на их реализацию уходят годы. Однако итогом становится самые удобные и лучшие для жизни населения кварталы.

А что еще можно сделать со сложившейся исторической застройкой в этом районе, технически находящейся в плохом состоянии? Есть десятки аварийных и не подлежащих восстановлению зданий, которые должны были обрушиться еще вчера и похоронить под обломками своих жителей. Кстати, подобная ситуация произошла несколько лет назад со зданием на улице Алиовсата Гулиева, 19, когда под завалами внезапно обрушившегося старого дома погибли два человека. Поэтому просто оставить все как есть и закрывать глаза на ухудшающуюся с каждым днем проблему нельзя. У любой постройки есть свой срок. Подавляющее большинство построек на территории "Байыршехер" имеют лишь оштукатуренные фасады и не представляют никакой историко-архитектурной ценности. Сейчас, когда дома сносятся, можно наблюдать, в каком состоянии находились их "внутренности", перекрытия, внутренние дворы. Люди жили в ужасающих санитарных условиях. Так что же теперь, из-за одного или двух каменных фасадов с прогнившей и аварийной внутренней конструкцией останавливать в своем развитии миллионный город?

Проблема в отсутствии информации. К сожалению, неинформирование общественности, хаотичное проведение работ, хамство и неуклюжесть возглавляющих снос чиновников обоснованно породили у населения неверие в искренние и лучшие помыслы авторов проекта и исполнителей работ. Очень жаль, что происходит так, как всегда. А хотелось бы, чтобы было иначе. Неужели невозможно было выполнять работы аккуратно, предварительно презентовав и показав общественности проект, повесить информационные табло, оградить территорию, отправить в музеи или в хранилища отдельные ценные для истории фрагменты разбираемых каменных построек? На многих домах "Баиршехер" есть такие элементы. Оставлять аварийное ветхое здание ради них, конечно, не стоит, но сохранить эти небольшие фрагменты архитектуры для потомков, думаю, стоило бы.

Хочу сказать еще вот о чем. Уверен, что многие об этом не знали. Еще в 1930-х годах, работая над проектом планировки Баку, выдающийся советский архитектор и градостроитель Лев Александрович Ильин предложил "прорубить" в хаотичной исторической застройке города широкий пешеходный бульвар от железнодорожного вокзала к району нынешней Академии наук. И только через сто лет наша страна смогла частично воплотить в жизнь эту масштабную идею в виде Зимнего бульвара и прекрасного Центрального парка.

Более того, решение о частичном расширении улицы Муртузы Мухтарова и сносе застройки между самой магистралью и мечетью Тезе-Пир было принято на основании Генерального плана Баку от 1985 года. Однако у большого государства тогда не было денег на реализацию этого проекта, поэтому он не состоялся.

Конечно, тем, кто родился и прожил многие годы в Баку, кто живет в старой части города, производящие перемены кажутся грустными. Но хотим мы того или нет, город с тысячелетней историей развивается, и на смену старой архитектуры приходит новая. Сегодня невозможно представить Баку без садика Сабира или сквера с памятником Низами, где раньше также находились исторические одно- и двухэтажные здания, или без уже полюбившегося горожанам современного Центрального парка, где также была историческая застройка.

Вопрос в другом: в качестве будущей новой архитектуры. Но это уже другая тема для большого разговора.

Лейла Таривердиева