Мало в мире городов, где соединены все архитектурной эпохи. Баку надо беречь

В конце 2023 года приказом министра культуры Азербайджана Адиля Керимли при министерстве культуры Азербайджана была создана Рабочая группа, главная задача которой состоит в упорядочении и дополнении существующего Списка памятников архитектуры, охраняемых со стороны государства. На днях был назначен руководитель Рабочей группы. Им стал известный архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев.

Сегодня Эльчин муаллим - собеседник Day.Az.

- На самом деле, сейчас мое назначение просто было оформлено официально, а предложение возглавить Рабочую группу я получил еще в конце прошлого года. Это было неожиданностью для меня. Был субботний вечер, мы гуляли с дочерью в городе, и вдруг я получаю звонок из министерства культуры. Конечно же, я безотлагательно отправился на встречу, прямо с дочкой. С министром у нас состоялся долгий и обстоятельный разговор о проблемах сохранения исторического наследия страны. Все знают, что я являюсь последовательным и жестким критиком положения дел в области охраны памятников архитектуры. И так было приятно встретить высокопоставленного азербайджанского чиновника с глубоким пониманием проблемы и искренним желанием исправить ситуацию. Итогом честной дискуссии стало предложение возглавить специально созданную Рабочую группу по анализу сложившейся ситуации и подготовке конкретных предложений по ее исправлению. Конечно же, я сразу согласился, ведь занимаюсь этим вопросом практически всю свою сознательную жизнь. Без всякой "солидной" паузы, без обсуждения условий работы, без обсуждения финансовых условий - так и заявил: "Готов помочь вам и министерству культуры при любых обстоятельствах. Это мой гражданский долг". И сразу же, набрав команду, начал работать. А бюрократическая часть длилась долго, и только недавно, 13 мая, со мною был заключен официальный договор.

В чем задача группы? Как вы знаете, в существующем сегодня Списке памятников архитектуры Азербайджана, охраняемых со стороны государства, чуть более 6000 объектов. Дело в том, что основная база Списка формировалась в поздне-советские годы, когда: а) преднамеренно, с целью "стереть" богатую историю национальных республик Южного Кавказа занижалось количество их памятников архитектуры; б) многие древние строения сильно "омолаживались", как, например, Девичья башня, на мой взгляд, построенная задолго до начала летоисчисления, во времена египетских пирамид. Этот памятник был датирован XII веком, временем, когда на европейском континенте уже строились красивые и сложные по своей архитектуре дворцы; в) Список составлялся второпях и в него включались первые попавшиеся под руку здания - лишь бы обеспечить "спущенную сверху" цифру. В итоге мы получили документ, который в начале XXI века совершенно не отображает реальную картину, в которую не включены многие действительно исторические памятники архитектуры и, наоборот, в котором много построек, не имеющих изначально никакой исторической ценности.

Поэтому министром и было принято решение создать полномочный орган, который совместно со Службой по защите, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры начнет работу по составлению нового основного документа. Важнейшая работа не на годы - на десятилетия, объять которую почти невозможно. Ведь в нашей стране десятки тысяч архитектурных памятников!

- С чего планируете начать?

- А мы уже начали! Будем действовать поэтапно. Задача на текущий, 2024 год - полностью охватить и завершить работы по шести крупным районам Баку: Сабаильскому, Ясамальскому, Насиминскому, Хатаинскому, Наримановскому и Низаминскому. Целью группы из десятка узких специалистов - архитекторов, реставраторов, историков - станет поиск и исследование каждого существующего памятника архитектуры, фиксация его нынешнего состояния, сбор материалов по истории, исследования в архивах.

- Ожидается ли расширение списка охраняемых памятников архитектуры? Что, на ваш взгляд, пропустили составители существующего ныне списка?

- Отвечу вам на примере Сабаильского района, кропотливая работа над которым уже завершена. Например, согласно существующему списку памятников архитектуры, в Сабаильском районе сегодня охраняется со стороны государства 275 объектов. Мы нашли каждый памятник архитектуры - поверьте мне, это героизм, когда нет никаких фотоматериалов, точного адреса и даже названия строения. А адреса у нас вообще все перепутаны: улицы и номера домов неоднократно менялись и даже сейчас этот процесс продолжается. Здания включены в реестр боковой стороной, а не главным фасадом - в общем, полный, прошу прощения, бардак!

И выяснилось, что 16 памятников архитектуры в этом районе полностью снесены: например, здание гостиниц "Азербайджан" и "Апшерон" - творения великого Микаэла Усейнова, т.н. "Дом с атлантами" на ул. Ю.Мамедалиева, знаменитая Баиловская тюрьма, где отбывал срок Иосиф Сталин, и др. У 35-ти памятников архитектуры фасады изменены настолько, что они потеряли всякую историческую ценность. Например, памятник эпохи советского модернизма - здание ИВ Сабаильского района. У произведения архитектора Юзефа Гадимова полностью и уродливо переделан фасад. Или брутальное некогда здание Дома актера на ул. Уз.Гаджибейли, превращенное в наши дни в огромный ресторан. Или жилые здания эпохи Art Nouveau XIX века в центре города, на которые грубо и абсолютно неумело "навесили" новые фасады - кто-то хорошо заработал, изуродовав наше национальное достояние.

Вообще скажу, что в целом в существующем списке памятников архитектуры почти проигнорирован период архитектуры 1970-1980-х годов в Баку и Азербайджане - период Гейдара Алиева. Именно так он и должен называться в архитектурной историографии. Наперекор желанию центральных властей СССР он добивался реализации и строительства в нашей стране выдающихся построек славной эпохи: общественных, промышленных и жилых зданий. Дворец радости "Гюлистан", Дворец съездов, универмаг "Москва", комплекс зданий издательства "Коммунист" (ныне - "Азербайджан"), Дом приемов, Зеленый театр, здание Верховного Совета, Восточный базар, здание Статистического управления, ОргТехСтроя, комплекс Хореографического училища и многие другие выдающиеся гражданские памятники советской эпохи в Баку - только малая часть заслуг общенационального лидера. И, конечно же, Бакинский завод бытовых кондиционеров - наряду с десятками других промышленных предприятий, построенных благодаря его усилиям в Баку. А в охраняемом списке большинства из этих зданий нет. Представляете!?

В итоге по Сабаильскому району рекомендовал оставить в Списке 224 здания, добавив к ним 53 исторических здания, нуждающихся в охране государства. Это здание Дома офицеров в поселке Баил, комплекс старой мельницы на ул. Хагани, исторические здания на пр. Нефтчиляр и др. и 32 современных, расположенных в этом районе.

- Современные здания могут считаться памятниками архитектуры?

- Конечно! Рекомендованы к включению в список охраняемого наследия современное здание станции метро "Ичеришехер" (увы, на месте снесенного другого памятника советского" модернизма) - автор израильский архитектор Ирина Лихтенберг. Далее - Baku Crystal Hall (архитектурное бюро "Gerkan, Marg und Partner"), Dəniz Mall (архитектурное бюро Chapman Taylor), Музей ковра (авторы - австрийские архитекторы Франц Янс и Вальтер Мари) на Приморском бульваре, потрясающе красивые деловые центры Port Baku Tower на проспекте Нефтчиляр (архитектурное бюро Chapman Taylor) и другие. А новое ультрасовременное здание Moon Rising, разве это не достопримечательность столицы и не подлежит охране? А передвинутая и отреставрированная недавно высоченная кирпичная труба на проспекте Нефтчиляр, около моста Джаваншира, к сожалению, уже снесенного? Поэтому смело рекомендовал министерству культуры включить в список охраняемого наследия 32 современных здания в одном только Сабаильском районе города.

- Как проходит процесс установления архитектурной значимости зданий? Кто в этом участвует и кто тут "главный"?

- Этот вопрос - удел узких специалистов. Например, посмотрев на постройку, сразу же могу безошибочно назвать время ее строительства. Знаете, архитектура нашей столицы уникальна и насчитывает несколько тысячелетий. Мало в мире городов с такой богатой историей, где, гуляя по улицам, переносишься из одной архитектурной эпохи в другую. Эпоха древнего мира, средние века, Art Nouveau конца XIX века, конструктивизм 1920-х, сталинский ампир 1940-х, социалистический модернизм 1970-х, наши дни, когда Баку превратился в один из центров мировой архитектуры. Вообще, считаю, что почти все общественные здания, построенные до 1990-х годов, необходимо сохранить. Рабочая группа по итогам своей работы рекомендует здания к включению в Список охраняемого наследия и направляет материалы (старые и новые фотографии, историческую справку, имеющиеся обмеры, планы и пр.) в министерство культуры. А там существует Совет, в составе которого специалисты разных специальностей - архитекторы, историки, реставраторы и др. - рассматривают представленные материалы по памятнику и голосуют за его включение в список охраняемого наследия. Я тоже являюсь членом Совета.

Потом министерство культуры направляет новый Список архитектурного наследия в Кабинет Министров страны, который его утверждает. Процесс очень долгий, он займет несколько лет. Поэтому другие государственные органы, которые сегодня выдают разрешения на новое строительство, например, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, должны каким-то образом, возможно, на основе внутренних договоренностей с Минкультуры, принять во внимание новый документ, пока он окончательно не получит юридическую силу. Иначе за этот период мы снова потеряем десятки уникальных исторических зданий и сооружений.

- Будет ли заниматься Рабочая группа вопросами возвращения архитектурным зданиям их исторического облика? Как будут решаться вопросы изменений в архитектурный облик таких объектов?

- Вопросами возвращения архитектурным зданиям их исторического облика должна заниматься Служба по защите, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры. И знаю, что оно этим плотно занято. Отрадно, что впервые за все время существования подобного органа его возглавил специалист-архитектор - Сабина Гаджиева, а не человек со стороны. Последствия изменений в архитектурном облике многих исторических зданий мы, к сожалению, видим ежедневно. Вследствие бесконтрольного вмешательства во внешний вид фасадов зданий страдают многие памятники архитектуры. Отрадно, что в последние годы государство начало действовать и возвращать им изначальный облик - все чаще встречаю в центре города объявления, где фигурируют Минкультуры, мэрия столицы и Bakı Abadlıq Xidməti. Благодаря их совместной деятельности восстановлены десятки исторических фасадов.

- В каком состоянии находится старый жилой фонд столицы, представляющий архитектурную значимость?

- К сожалению, в целом старый жилой фонд как столицы, так и других крупных исторических городов страны - Гянджи, Шеки, Лянкярана и др. - находится в плохом состоянии. Мы, жители Баку, видим за последнее десятилетие, что предпринимаются усилия для исправления ситуации: постоянно в городе проводится основательная реставрация целых кварталов, отдельных зданий, затрагивающая не только внешний вид, но и внутренние конструкции, лестничные клетки, парадные, дворы, балконы. Однако, на мой взгляд, мы не успеваем за временем. В настоящее время, вот прямо сейчас есть здания в центре Баку, которые чудом до сих пор не обрушились. Как понимаю, выделенных средств на город, к сожалению, не хватает.

И последнее, что хочу сказать вашим читателям. Счастлив, что в тесном сотрудничестве с сотрудниками министерства культуры мы совместно начали решать главную задачу в области охраны исторического наследия страны. Подобный масштабный проект - новый вызов для меня, и уверен, что при поддержке и помощи десятков тысяч горожан, которую ежедневно чувствую и за что им сердечно благодарен, успешно его преодолею. Если у ваших читателей есть предложения и желание помочь, прошу вас - присоединяйтесь к нам. Во благо сохранения исторического наследия нашей страны!

Лейла Таривердиева