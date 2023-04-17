Какой будет "Кубинка" после реконструкции

Автор: Лейла Таривердиева

Эта часть города никогда не относилась к разряду мест прогулок и отдыха жителей столицы. Здесь нет парков и уютных скверов, нет достопримечательностей, которые заинтересовали бы туристов, нет зданий, отличающихся изысканной архитектурой. Однако это место, которое знает каждый бакинец. Очень скоро оно исчезнет с карты города, но, думается, не из памяти его жителей.

Нельзя сказать, что Кубинка когда-либо украшала этот город. Так же, как территория, условно называемая "Советская", Кубинка хаотично застроена безо всякой системы прилепленными друг к другу невзрачными домами, в большинстве тесными и неудобными для жизни. Проще говоря, это "нахалстрой". Прежде понятие "Кубинка" распространялось вплоть до нынешней площади Физули, называвшейся тогда Кубинской площадью. Потом оно ужалось и в советские годы уже ограничивалось улицами Самеда Вургуна, Бакиханова и Шыхали Гурбанова (ныне прилегающая к Кубинке часть этой улицы носит имя Завярбека Ахмедбекова). По соседству с Кубинкой расположен другой район города, называемый исстари народом не очень лицеприятно из-за того, что некогда на этом месте располагалась свалка, куда выбрасывали отходы от забитого на близлежащих рынках скота, отчего тут круглый год царило зловоние.

Если спросить коренных бакинцев о Кубинке, то большинство из них сначала улыбнутся, а потом, многозначительно покачав головой, начнут вспоминать, что и когда им доводилось покупать в этом загадочном районе. Воспоминания в основном сводятся к следующему: в каждом маленьком домике этого района велась бойкая торговля "из-под полы". В любое время суток здесь можно было приобрести любой товар - от свежей рыбы до норковой шубы, от чешского пива до моднейшей обуви. Откуда "кубинские" торговцы приобретали дефицитные товары, до сих пор остается загадкой. Но там действительно можно было купить все. Достаточно было просто пройтись по улице туда-сюда, и к вам обязательно кто-нибудь подходил и спрашивал, что вам нужно. Если вы не местный и пришли в этот район, значит, вам точно что-то понадобилось. Потому что больше тут делать было нечего. У Кубинки была своя "конституция", свои нормы поведения. По словам старожил, район постепенно стал неким автономным образованием, и туда боялись внедряться даже правоохранительные органы...

Это все история Баку. Не во всем, возможно, привлекательная, но и Кубинка является неотъемлемой частью той ауры, которой окружен наш город. И модернизированный Тязя базар, и давным-давно снесенный рынок Кемюрчу мейданы. Как большинство бакинцев продолжают называть район Центрального парка Советской (хотя этой улицы уже давно нет), так же, думается, и Кубинка сохранит свое название в народе, даже когда "нахалстрой" тут заменят многоэтажки.

Сегодня Кубинка ограждена забором. Район готовится к сносу. Сообщается, что ряд строительных компаний уже начинают тут пилотный проект, который, как утверждают, будет полностью согласовываться с Генеральным планом Баку. В связи с тем, что рядовому обывателю такие пояснения ни о чем не говорят, Day.Az обратился с вопросами к известному архитектору, доктору искусствоведения, профессору Эльчину Алиеву.

К сожалению, разговоры о генеральном плане Баку ведутся много лет, однако ничего конкретного общественности до сих не представлено. Поэтому остается много неясностей в отношении той же Кубинки. Нет конкретной и точной информации от государственных органов, что предполагает генплан столицы для этого символичного места. Однако мы отчетливо наблюдаем, как маловыразительная, недостойная столичного города с богатой архитектурной историей застройка берет в плотное кольцо Кубинку и постепенно сужает его. Кто авторы-архитекторы этих убогих проектов? Кто дает разрешение на подобное примитивное и уродливое строительство? Как архитектора меня этот вопрос очень трогает и очень беспокоит. Кубинка - исторический район города, центральная его часть. Почему бы не объявить открытый международный конкурс на его реконструкцию, в котором могут принять участие как известные международные компании, так и талантливые азербайджанские специалисты, которые предложат десятки оригинальных идей для трансформации района? Ведь по его итогам у принимающих решения о судьбе Кубинки инстанций будут различные качественные варианты. Такой опыт уже имеется и можно и даже нужно было бы его приметь к Кубинке.

К сожалению, пока не утвержден Генплан столицы, мы не можем противиться хаотичной застройке города. Например, на наших глазах фактически уничтожается другой важнейший исторический район города - поселок Баил с его неповторимой исторической застройкой, с десятками памятников архитектуры разных эпох. По всему видно, что застройщиков не волнует ни история, ни престиж государства, ни мнение горожан.

Очень надеюсь, что руководство страны опять обратит внимание на проблему, защитит интересы города и граждан, сохранив уникальную градостроительную структуру и ткань Кубинки, неповторимую ауру настоящего Баку, предотвратит превращение одного из последних больших свободных от новой застройки районов города в каменные джунгли. Столько хорошего и обнадеживающего мы наблюдаем за последние годы. Мы видим, как бережно и с любовью приводятся в порядок центральные улицы города, очищаются и реставрируются исторические здания, даже старинные парадные, даже старые бакинские дворики.Сколько благоустроенных зеленых зон заложенео в столице! Постоянно слышу от туристов, что чистота городских улиц Баку стала эталоном для многих европейских столиц. Наша любимая столица преображается, поражая многочисленных гостей своей неповторимой и оригинальной архитектурой. Давайте продолжать в том же духе и не уничтожать свою собственную историю.

Мы не представляем современный Баку без площади перед зданием Национального драматического театра. Вот именно она и дала название всему большому историческому району города, потому что на рубеже веков, почти 130 лет назад, называлась Кубинской. Потом, кстати, Базарной, потом имени Димитрова и, наконец, сегодняшним именем Мухаммеда Физули. Именно на эту площадь выходил торговый путь из северных районов Азербайджана, давший более века назад название площади и сегодняшней любимой бакинцами Кубинке.

Исторически так сложилось, что весь район, хаотично застраиваясь с середины XIX века, почти двести лет назад, до сих пор сохранил свою градостроительную структуру, не считая нескольких автомобильных трасс, фактически "прорубленных" среди жилой застройки во времена Советского Союза. И, конечно же, с точки зрения сегодняшних градостроительных норм и современного уровня жизни, подобная хаотичная застройка является неудовлетворительной. Как коренной житель Баку, не представляю себе город без кривых улочек с накренившимися домами и плоскими крышами, без деревянных столбов, без Тязя Базара или Кемюрчу мейданы. Однако столица нашей динамично развивающейся страны уверенно шагает в XXI век и, вне зависимости от наших желаний или предпочтений, в Баку приходит новая архитектура, которая занимает место старой. Мы не можем противиться этому объективному процессу, однако можем помочь ему пойти в правильном направлении. Например, поставить вопрос о качестве новой архитектуры, о том, кто ее создает.

Процесс "урбанизации" Кубинки идет уже не первый год: давно уже нет рынка Кемюрчу, подвергается коренной реконструкции территория Тязя Базара, появляются новые высотки - увы, в основной массе своей уродливые. А ведь в районе Кубинки, в самом сердце нашего города, как и в остальных исторически сложившихся зонах столицы, масса жилых, общественных и сакральных памятников, имеющих историческую, историко-археологическую, архитектурную ценность. Как же может подняться рука снести эту каменную красоту? Возможно, постройки и не входят в официальный список охраняемого наследия - однако мы знаем, что перечень, составленный еще в прошлом веке, подвергается жесткой критике, и новое руководство министерства культуры собирается его пересмотреть в сторону увеличения. Еще год назад лично передал бывшему министру культуры список из почти трехсот зданий, на мой взгляд, обязательно подлежащих охране со стороны государства.

Конечно, нынешняя Кубинка не украшает город, не вписывается в нынешний Баку, и ее снос неизбежен. Но можно ведь сделать это профессионально и с любовью к своему городу. Ведь есть замечательный показательный пример бережной реставрации Фондом Гейдара Алиева красивого исторического здания Детского центра творчества на улице Джалила Мамедкулизаде. Почему бы не отнестись ко всем зданиям так же бережно, сохранив для будущих поколений то, что подлежит сохранению? Почему бы рядом с ними, в окружении зеленых зон, не построить четырех-пятиэтажные жилые дома, превратив Кубинку в один из самых благоустроенных, удобных, зеленых и красивых районов Баку? Почему бы не устроить в этом районе огромный парк, соединив его с парком Офицеров и Зимним бульваром? Почему бы не реализовать в центре Баку огромный пояс парковых зон, для удобства и здоровой жизни? Вопросов много. Ответов, к сожалению, нет.