В Баку присвоят исторический статус еще 50 зданиям

Более чем 50 зданиям в Баку также планируется присвоить статус исторических.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Баку при Комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана Риад Гасымов.

"Сейчас существует более 70 исторических зданий. За последние несколько месяцев на территории "Советского" предусмотрены работы по переселению, сохранению и другим мероприятиям соответствующими структурами. Снос ряда зданий на этой территории также был осуществлён уполномоченными органами. Около 400 семей были переселены. Процесс будет продолжаться", - отметил он.