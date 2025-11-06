https://news.day.az/society/1793576.html В Баку присвоят исторический статус еще 50 зданиям Более чем 50 зданиям в Баку также планируется присвоить статус исторических. Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Баку при Комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана Риад Гасымов. "Сейчас существует более 70 исторических зданий.
Более чем 50 зданиям в Баку также планируется присвоить статус исторических.
Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Баку при Комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана Риад Гасымов.
"Сейчас существует более 70 исторических зданий. За последние несколько месяцев на территории "Советского" предусмотрены работы по переселению, сохранению и другим мероприятиям соответствующими структурами. Снос ряда зданий на этой территории также был осуществлён уполномоченными органами. Около 400 семей были переселены. Процесс будет продолжаться", - отметил он.
