Ученые предупредили о неожиданной опасности новогоднего декора

В преддверии праздников улицы и дома наполняются новогодним декором - гирляндами, световыми фигурами и мигающими огнями. Такие украшения традиционно ассоциируются с уютом и радостью, однако для некоторых людей визуальные эффекты могут стать источником дискомфорта, усталости и даже проблем со здоровьем. Ученые объяснили, почему это происходит и какие особенности света оказываются наиболее чувствительными для нервной системы. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мигающие огни - один из самых распространенных элементов новогоднего оформления. Их популярность объясняется тем, что они привлекают внимание, но именно эта особенность может быть проблемной. Уже давно известно, что быстрые вспышки света способны провоцировать приступы у людей с эпилепсией, поскольку они вызывают синхронизацию активности нейронов в уязвимых зонах мозга. У людей с расстройствами аутистического спектра нередко наблюдается повышенная сенсорная чувствительность, из-за чего мигание воспринимается как чрезмерное раздражение. Люди, страдающие мигренями, также могут реагировать на яркий и контрастный свет головной болью, поскольку он стимулирует зрительную кору.

Даже у полностью здоровых людей частое мигание может вызывать неприятные ощущения. Чем выше частота вспышек, тем сильнее нагрузка на зрительную систему. Особенно тяжело воспринимается свет, который мигает быстрее нескольких раз в секунду, так как он быстрее приводит к сенсорному перенапряжению.

Важно учитывать, что свет может вызывать дискомфорт даже тогда, когда кажется неподвижным. Некоторые источники освещения создают так называемое невидимое мерцание - слишком быстрое, чтобы его можно было заметить невооруженным глазом. Такое мерцание способно снижать концентрацию внимания, вызывать зрительное утомление и провоцировать головные боли. Особенно чувствительны к нему люди с сенсорной перегрузкой, для которых избыточные зрительные стимулы становятся источником стресса.

Значение имеет и цвет освещения. При выборе белых гирлянд обычно предлагают холодный или теплый оттенок. Холодный белый свет напоминает дневное освещение и способствует бодрствованию, тогда как теплый ассоциируется с закатом и действует более расслабляюще. В зимний период теплый свет часто воспринимается как более уютный. Люди с повышенной чувствительностью, включая многих аутичных взрослых и детей, чаще предпочитают именно теплые оттенки, поскольку холодный свет кажется им резким и утомительным.

Для большинства людей визуальный дискомфорт от новогодних украшений носит кратковременный характер. Однако для некоторых он может сопровождаться тошнотой, головной болью, сильной усталостью или ощущением подавленности. Чувствительность к свету индивидуальна, и понимание этого помогает сделать праздничное пространство более комфортным для всех. Иногда достаточно изменить режим гирлянды или временно отключить часть декора, чтобы человеку стало значительно легче.