США обнародуют сотни тысяч документов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США опубликует несколько сотен тысяч новых документов, связанных с делом обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш.

"Я ожидаю, что мы опубликуем несколько сотен тысяч документов. Эти документы будут поступать в самых разных формах: фотографии и другие материалы, связанные со всеми расследованиями в отношении Эпштейна", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что публикация документов ожидается 19 декабря в 15:00 по местному времени (20 декабря 00:00 по бакинскому времени).

При этом, телеканал Fox News ранее сообщал, что Минюст США собирается опубликовать 19 декабря весь объем файлов.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

20 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что подписал одобренный Конгрессом законопроект, обязывающий Минюст США опубликовать материалы по делу Эпштейна. Вместе с тем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Трампа оказывала давление на членов Сената Конгресса США, чтобы они затянули проведение голосования по публикации материалов дела Эпштейна.