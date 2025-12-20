https://news.day.az/society/1804021.html В Огузе произошло смертельное ДТП - ФОТО В Огузе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел на участке магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей через село Синджан. По предварительным данным, движущийся микроавтобус марки "Vito" выехал с дороги и врезался в дерево.
В Огузе произошло смертельное ДТП - ФОТО
В Огузе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел на участке магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей через село Синджан.
По предварительным данным, движущийся микроавтобус марки "Vito" выехал с дороги и врезался в дерево.
В результате ДТП один человек погиб, несколько получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу района Огуз.
По факту происшествия проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре