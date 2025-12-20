В Огузе произошло смертельное ДТП

В Огузе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел на участке магистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящей через село Синджан.

По предварительным данным, движущийся микроавтобус марки "Vito" выехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП один человек погиб, несколько получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу района Огуз.

По факту происшествия проводится расследование.