В Баку построят новые дома

Многоэтажные жилые дома отныне будут строиться по новым правилам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, речь идет о зданиях высотой более 200 метров.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре утвердил нормы, связанные с защитой зданий и сооружений от возрастающих рисков разрушения. Эти требования предусмотрены для зданий высотой до 75 метров, от 75 до 200 метров, а также свыше 200 метров.

Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил, что в настоящее время в столице насчитывается около 11 тысяч жилых зданий с истекшим сроком эксплуатации и до 1 500 аварийных домов. До 2040 года планируется снос старых зданий. Новые дома, которые будут возводиться на их месте, должны соответствовать недавно утвержденным правилам.

Как же эти изменения повлияют на цены на жилье?

По мнению эксперта, стоимость квартир может различаться в зависимости от этажности и вида из окон.

Фарзалиев также добавил, что здания такой высоты в будущем будут строиться в ограниченном количестве. В результате стоимость квадратного метра жилья в них может колебаться в пределах 7-10 тысяч манатов.