Пострадавшие от бытового насилия лица освобождаются от уплаты этой госпошлины

Расширяется перечень случаев освобождения от уплаты государственной пошлины за подачу в суд искового заявления, других заявлений или жалоб, а также за повторную выдачу копии судебного акта.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О государственной пошлине", обсужденном на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, в указанный перечень также будут включены заявители, являющиеся лицами, пострадавшими от бытового насилия, при подаче заявления о выдаче долгосрочного охранного ордера.

Отмечается, что законопроект подготовлен с целью освобождения от уплаты государственной пошлины лиц, пострадавших от бытового насилия, при обращении в суд с заявлением о выдаче долгосрочного охранного ордера.

Долгосрочный охранный ордер (сроком от 60 до 180 дней) в отношении лица, пострадавшего от бытового насилия, применяется судом в случаях, когда в жалобе на бытовое насилие отсутствуют признаки состава преступления.

Так, если лицо, совершившее бытовое насилие, не выполняет требования вынесенного предупреждения и краткосрочного охранного ордера, пострадавшее лицо, соответствующий орган исполнительной власти либо прокурор имеют право обратиться в суд в порядке особого производства с заявлением о выдаче долгосрочного охранного ордера. В настоящее время, согласно Закону "О государственной пошлине", за подачу заявления по делам, рассматриваемым в порядке особого производства, установлена государственная пошлина в размере 100 манатов. Вместе с тем бюджетные организации освобождены от уплаты пошлины по искам, заявлениям и жалобам, подаваемым в суды.

Освобождение заявителей, пострадавших от бытового насилия, от уплаты государственной пошлины при обращении в суд за выдачей долгосрочного охранного ордера направлено на расширение их возможностей для судебной защиты.

Под лицом, пострадавшим от бытового насилия, понимается лицо, которому был причинён физический или моральный вред в результате умышленных действий физического, психологического, сексуального либо экономического характера, совершённых в бытовой сфере одним из лиц, указанных в Законе "О предотвращении бытового насилия", в отношении другого.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.