Мелек Зейналовой увеличили срок лишения свободы

В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба и протест прокуратуры на приговор в отношении Мелек Зейналовой, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, суд не удовлетворил жалобу М.Зейналовой, в то время как протест прокуратуры был удовлетворен.

Назначенное Бакинским судом по тяжким преступлениям наказание в виде 8 лет лишения свободы было отменено, и вынесен новый приговор. Согласно решению суда, М.Зейналова приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания не в исправительном учреждении общего режима, а в колонии строгого режима.

Отметим, что М.Зейналова, являющаяся жительницей Агдамского района, обманывала десятки граждан, обещая организовать авиабилеты и туристические пакеты в зарубежные страны по заниженным ценам. Путем мошенничества она завладела денежными средствами граждан на сумму 575 440 манатов.

Суд признал М.Зейналову виновной по статье 178.4 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (мошенничество, причинившее ущерб в особо крупном размере).

Напомним, что в 2023 году при задержании М.Зейналовой полиция распространила информацию о ее противоправных действиях, а Министерство внутренних дел (МВД) обратилось к населению с соответствующим предупреждением.