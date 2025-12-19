Названо число заключенных, помилованных в Азербайджане за 30 лет

За последние 30 лет по 71 указу о помиловании были освобождены более 10 тысяч заключенных, а также принято 12 решений об амнистии, затронувших свыше 130 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли на сегодняшнем пленарном заседании парламента во время обсуждения проекта резолюции Милли Меджлиса об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

"Проект постановления об амнистии, представленный Президентом Ильхамом Алиевым Милли Меджлису по случаю "Года Конституции и Суверенитета", считается самым масштабным документом об амнистии за период независимости Азербайджана по охвату. Ожидается, что постановление будет распространяться на около 20 тысяч человек, из которых более 5 тысяч будут освобождены из мест лишения свободы", - отметил А.Гусейнли.