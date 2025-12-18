Баку показал, как выглядит мир на практике

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Отправка первой партии азербайджанского топлива в Армению - это не про бензин и не про железнодорожные цистерны. Это про выбор. Про отказ от конфронтации в пользу прагматизма. Про переход от бесконечных политических деклараций к реальным экономическим действиям. Пока в Ереване еще продолжаются внутренние споры о будущем, Баку уже последовательно действует.

18 декабря SOCAR отправила в Армению первую партию нефтепродуктов местного производства. Топливо АИ-95 было загружено в цистерны и отправлено грузовым поездом Азербайджанских железных дорог с Бакинской грузовой станции на Беюк-Кесик, откуда через территорию Грузии груз направляется в Армению - прямое следствие политического решения Баку снять все ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию.

И это принципиальный момент. Потому что речь идет не о разовой уступке и не о жесте "для галочки". Это уже второй груз после снятия ограничений, который реально движется в сторону Армении. Не в теории, не в заявлениях, а по железной дороге.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прямо признал, что именно установленный мирный процесс между Азербайджаном и Арменией создал политические условия для этих поставок. Формулировка показательная: без мира - никакой торговли, без торговли - никакой экономической устойчивости.

Еще показательнее реакция министра экономики Армении Геворка Папояна, который уже говорит о снижении цен на бензин благодаря поставкам азербайджанского топлива. ОН говорит: "Война действительно приносит потери, а торговля - процветание". Зато честно. До этого понимания в Ереване шли долго, болезненно и через собственный кризис.

При этом Баку давно обеспечивает топливом рынок Грузии и не только ее. Азербайджан - региональный энергетический игрок, который стабильно поставляет газ в 14 стран. И вопрос здесь не в технической возможности, а в политической воле.

Когда мирное соглашение будет, наконец, подписано, Азербайджан сможет обеспечить армянский рынок не только топливом. Газ, электроэнергия, логистика, транзит - все это уже сегодня лежит на поверхности. Более того, сам Пашинян ранее заявлял, что при запуске проекта TRIPP проще всего начать именно с энергетических коммуникаций. Он говорил о завершении согласования правовой базы к середине 2026 года и начале строительства железной дороги, а затем линий электропередачи и газопровода вдоль маршрута.

И это не абстрактные планы. Уже сегодня Армения получает казахстанскую пшеницу благодаря Азербайджану. Баку стал ключевым звеном нового транзитного маршрута, позволив грузам пройти через свою транспортную сеть. Первый поезд успешно протестировал маршрут, и в перспективе речь идет о регулярных поставках значительных объемов зерна. Да, логистика сложная, маршрут проходит через несколько стран, растут издержки и риски задержек. Но даже в таком виде этот путь стал возможен только потому, что Азербайджан открыл дорогу.

Именно поэтому для Армении жизненно важно иметь более быстрый и прямой маршрут. Проект TRIPP - будущая часть Среднего коридора - даст такую возможность. Он способен превратить Армению из тупика в участника международной логистики. Но есть одно условие, о котором в Ереване предпочитают не забывать только на словах: этот проект будет существовать исключительно в формате мира и открытых коммуникаций.

И здесь нужно говорить прямо. Мир, стабильность и открытые дороги сегодня в первую очередь нужны самой Армении. Страна находится в транспортной изоляции, критически зависит от одного поставщика и отчаянно ищет пути диверсификации импорта и экономических связей. Это факт.

TRIPP - шанс для Армении встроиться в реальную торговую и логистическую систему, снизить уязвимость и перестать жить в режиме вечного кризиса. Но этот шанс не дается просто так. Азербайджан четко и последовательно обозначил свои условия для подписания мирного соглашения: внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий и прекращение деятельности Минской группы - последний пункт уже реализован.

Азербайджан сделал шаг навстречу. Более того, он делает такие шаги уже не первый год, продвигая мирную повестку и предлагая прагматичную модель сосуществования. В Ереване лишь сейчас начали по-настоящему осознавать, что альтернативы этому пути нет. Что без Азербайджана региональная экономика не складывается, а лозунги не заменяют бензин, хлеб и рабочие маршруты.

Отправленный поезд с топливом - это демонстрация силы, уверенности и ответственности. Баку показал, как выглядит мир в практическом измерении. Теперь мяч на стороне Еревана. И чем раньше там это поймут, тем быстрее слова о мире перестанут быть пустым звуком.