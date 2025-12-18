В Большом театре состоялся концерт Динары Алиевой

На Новой сцене Большого театра России состоялся концерт оперной певицы, народной артистки Азербайджана, солистки Большого театра Динары Алиевой, приуроченный к ее дню рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, концерт под названием Vivere l'arte стал значимым событием в творческой биографии певицы и объединил произведения мировой оперной классики. В программу вечера вошли оперные арии и вокальные произведения, отражающие основные этапы профессионального пути исполнительницы и ее художественные приоритеты. В исполнении Динары Алиевой прозвучали арии и вокальные произведения из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, а также произведения русской и мировой классики.

В интервью журналистам Динара Алиева заявила, что ее мечтой является проведение подобного масштабного концерта в Баку. "Я работаю в Большом театре уже пятнадцатый год. Это совпало с моим днем рождения, а также с юбилейным, 250-м сезоном Большого театра. Моя мечта привезти такой большой концерт в Баку. Очень надеюсь, что Министерство культуры России и Министерство культуры Азербайджана помогут мне, чтобы я смогла провести такое мероприятие у себя на Родине", -сказала певица.

Говоря о своей творческой идентичности, Динара Алиева подчеркнула, что, будучи азербайджанкой, считает Россию своей второй родиной. "На протяжении многих лет я представляю Россию во многих странах. Мы, азербайджанские певцы, послы своего искусства, которые объединяют культуры двух таких масштабных государств", - отметила она.

Комментируя концерт, председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджана, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что творчество Динары Алиевой является примером органичного соединения национальной вокальной школы и мировой оперной традиции: "Я рад, что азербайджанское вокальное искусство на высоком уровне представлено в Москве. Динара Алиева и Эльчин Азизов являются солистами и выступают на сцене Большого театра, и это вызывает особую гордость. Эта традиция была заложена в начале прошлого века во время Декады азербайджанского искусства в Москве, когда Бюльбюль воплотил образ Кероглу на сцене Большого театра".

П.Бюльбюльоглу подчеркнул, что Динара Алиева одна из ярких солисток современной оперной сцены: "Отрадно, что азербайджанская вокальная школа представлена на сцене одного из самых авторитетных театров мира - Большого театра".

В завершение он отметил, что подобные концерты имеют важное значение для укрепления культурного диалога между народами и подтверждают высокий международный авторитет азербайджанской музыкальной школы.