Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Катара
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Государства Катар.
Нас радует уровень азербайджано-катарских отношений, основанных на общих религиозно-культурных ценностях, братстве и исламской солидарности.
Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления межгосударственных отношений, построенных на взаимном доверии и поддержке, полного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, братскому народу Катара - постоянного мира, спокойствия и процветания", - говорится в письме.
