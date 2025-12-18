Бакинский порт установил новый рекорд по грузоперевалке

В Бакинском порту наблюдается стабильный рост показателей по общей грузоперевалке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было заявлено в ходе медиа-тура, организованного на территории порта.

Отмечается, что если в 2018 году, когда в поселке Алят был введен в эксплуатацию современный портовый комплекс, через Бакинский порт было перевалено 3 млн 787 тыс. тонн грузов, то за 11 месяцев текущего года этот показатель вырос до 7 млн 547 тыс. тонн.

Подчеркивается, что достигнутые результаты в очередной раз подтверждают статус Бакинского порта как одного из самых надежных логистических узлов региона и свидетельствуют о вступлении логистической системы Азербайджана в новый этап развития.

"Рост показателей грузоперевалки в порту еще больше укрепляет позиции Азербайджана как стратегического логистического маршрута между Востоком и Западом. Внедрение в Бакинском порту зеленых и цифровых логистических решений, а также углубление интеграции по Среднему коридору обещают увеличение объемов перевозок, расширение торговых связей и формирование более значительной добавленной стоимости для экономики страны", - сообщили представители порта.