Скончался заслуженный артист Азербайджана

Известный мастер художественного чтения, профессор, заслуженный артист Надир Гусейнов скончался после продолжительной болезни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом в социальной сети сообщил актер Нофель Велиев.