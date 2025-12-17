https://news.day.az/culture/1803082.html Скончался заслуженный артист Азербайджана - ФОТО Известный мастер художественного чтения, профессор, заслуженный артист Надир Гусейнов скончался после продолжительной болезни. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом в социальной сети сообщил актер Нофель Велиев.
