Болгария получила от США истребители F-16

Новые одноместный и двухместный истребители F-16 Block 70, закупленные у США, прилетели на болгарскую авиабазу Граф-Игнатьево.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Болгарии, указав, что "поставка первой партии F-16 Block 70 для болгарских ВВС завершена".

Отмечается, что во встрече самолетов приняли участие министр обороны в отставке Атанас Запрянов и начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Ефтимов. "Болгарские военно-воздушные силы будут располагать эскадрильей F-16 Block 70, когда будут доставлены остальные 8 самолетов по договору с компанией Lockheed Martin", - добавили в военном ведомстве.

Ранее в октябре руководство ВВС сообщало, что на оперативное боевое дежурство новые самолеты смогут заступить во второй половине 2026 или уже в 2027 году, так как для новых машин не хватает обученных пилотов. На данный момент шесть болгарских пилотов завершили обучение, но на более старых моделях F-16 и должны пройти дополнительный инструктаж, только двое получили право быть командирами авиагруппы. Еще 15 продолжают обучение.

Ожидается, что вторая партия из восьми истребителей прибудет в Болгарию до конца 2027 года и балканское государство будет иметь полноценную эскадрилью. Поставки F-16 имеют ключевое значение для ВВС страны, так как ресурс использования самолетов МиГ-29, находящихся сейчас на вооружении, почти исчерпан.