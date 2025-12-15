Истребители F-16 уничтожили беспилотник, приближавшийся к Турции

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), приближавшийся к воздушному пространству страны со стороны Чёрного моря и, как было установлено, вышедший из-под управления, был сбит и нейтрализован истребителями F‑16.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на информацию, распространённую министерством, неизвестная воздушная цель, приближавшаяся к воздушному пространству Турции над Чёрным морем, была обнаружена и взята под контроль в рамках действующих процедур.

В целях обеспечения безопасности воздушного пространства истребителям F‑16, находящимся в системе контроля НАТО и национальных системах, была дана команда о приведении в боевую готовность.

В заявлении отмечается, что данная воздушная цель была идентифицирована как вышедший из-под управления беспилотный летательный аппарат и, для предотвращения возможных рисков, уничтожена в безопасном районе за пределами населённых пунктов.