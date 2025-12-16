В рамках масштабной лотереи Birmarket, в которой приняли участие десятки тысячи пользователей, был определён и официально награждён первый победитель автомобиля - Hyundai Sonata Hybrid.

Победителем стала Хейри Гасымова, которая совершала покупки для повседневных нужд через мобильное приложение Birmarket. За совершённые покупки ей автоматически начислялись лотерейные шансы, а победитель был определён случайным образом в ходе розыгрыша.

Во время церемонии вручения автомобиля победитель отметила, что процесс покупок на Birmarket очень удобен, а условия участия в лотерее - просты и понятны. По её словам, она даже не ожидала, что обычные повседневные покупки могут привести к такому крупному выигрышу.

Условия участия в лотерее Birmarket предельно просты:

- за каждые 10 AZN покупки пользователь получает 1 шанс;

- пользователям, забирающим заказ из пункта выдачи, начисляется +10 дополнительных шансов;

- новым пользователям, совершающим первую покупку, также предоставляется +10 дополнительных шансов.

Таким образом, чем больше покупок - тем больше шансов на победу.

Отметим, что на маркетплейсе Birmarket пользователям доступен широкий ассортимент товаров, включая электронику, товары для красоты и дома.

Лотерея Birmarket продолжается, и в ближайшие недели будут объявлены победители других ценных призов. В рамках лотереи также будут разыграны квартира в Sea Breeze и ещё два автомобиля, победители которых станут известны в ближайшее время.

Скачивайте мобильное приложение Birmarket, совершайте покупки, участвуйте в лотерее и не упустите шанс стать победителем следующих крупных призов.