В Товузском районе перевернулся автомобиль, водитель погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Ашираллар.

Мурвет Гасанов, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", во время движения потерял управление, в результате чего машина перевернулась. Водитель скончался от полученных в результате происшествия травм.

По факту возбуждено уголовное дело.