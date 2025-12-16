https://news.day.az/society/1802704.html В Товузе перевернулась машина, есть погибший В Товузском районе перевернулся автомобиль, водитель погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Ашираллар. Мурвет Гасанов, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", во время движения потерял управление, в результате чего машина перевернулась. Водитель скончался от полученных в результате происшествия травм.
В Товузском районе перевернулся автомобиль, водитель погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Ашираллар.
Мурвет Гасанов, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", во время движения потерял управление, в результате чего машина перевернулась. Водитель скончался от полученных в результате происшествия травм.
По факту возбуждено уголовное дело.
