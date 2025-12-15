https://news.day.az/economy/1802496.html

ЦБА назвал чистый профицит турсектора Азербайджана за 9 месяцев

Туристический сектор Азербайджана завершил первые 9 месяцев текущего года с чистым профицитом в размере 320 миллионов долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.