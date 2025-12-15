https://news.day.az/economy/1802496.html ЦБА назвал чистый профицит турсектора Азербайджана за 9 месяцев Туристический сектор Азербайджана завершил первые 9 месяцев текущего года с чистым профицитом в размере 320 миллионов долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.
ЦБА назвал чистый профицит турсектора Азербайджана за 9 месяцев
Туристический сектор Азербайджана завершил первые 9 месяцев текущего года с чистым профицитом в размере 320 миллионов долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.
"Основная причина этого заключается в притоке иностранных туристов. За указанный период страну посетили 1,948 миллиона туристов", - сказал он.
