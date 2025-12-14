Парашют скайдайвера застрял на хвосте самолёта в Австралии

Во время экстремального прыжка в Квинсленде, Австралия, произошёл необычный инцидент с участием скайдайвера.

Как передает Day.Az, на опубликованном видео видно, как его парашют застрял на хвосте самолёта на высоте 4,5 километра.

По предварительной информации, спортсмен не пострадал.