https://news.day.az/world/1802289.html

Парашют скайдайвера застрял на хвосте самолёта в Австралии - ВИДЕО

Во время экстремального прыжка в Квинсленде, Австралия, произошёл необычный инцидент с участием скайдайвера. Как передает Day.Az, на опубликованном видео видно, как его парашют застрял на хвосте самолёта на высоте 4,5 километра. По предварительной информации, спортсмен не пострадал.