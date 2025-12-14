https://news.day.az/world/1802317.html

Момент разоружения нападавшего в Сиднее облетел соцсети - ВИДЕО

Драматичное видео из Сиднея: прохожий накинулся на одного из террористов и отобрал у него оружие. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.