Момент разоружения нападавшего в Сиднее облетел соцсети - ВИДЕО
Драматичное видео из Сиднея: прохожий накинулся на одного из террористов и отобрал у него оружие.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
