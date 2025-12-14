Азербайджан и Пакистан обсудили региональные вопросы

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации И.Дара в социальной сети "X".

Встреча, прошедшая в Объединённых Арабских Эмиратах в рамках Форума Sir Bani Yas, была посвящена обсуждению региональных и двусторонних вопросов.