Азербайджан и Пакистан обсудили региональные вопросы

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации И.Дара в социальной сети "X".
Встреча, прошедшая в Объединённых Арабских Эмиратах в рамках Форума Sir Bani Yas, была посвящена обсуждению региональных и двусторонних вопросов.
