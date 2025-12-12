Представители Конституционного суда посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

12 декабря, в день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, председатель Конституционного суда, судьи и ответственные сотрудники Аппарата КС посетили могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтив его светлую память.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Конституционного суда, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на её могилу были возложены цветы.

Затем в Конституционном суде прошло мероприятие, посвящённое дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.