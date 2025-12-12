https://news.day.az/politics/1802006.html Представители Конституционного суда посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО 12 декабря, в день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, председатель Конституционного суда, судьи и ответственные сотрудники Аппарата КС посетили могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтив его светлую память.
