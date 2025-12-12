Армения хочет сотрудничать с Азербайджаном

Вице-премьер Мгер Григорян подтвердил, что на днях в Габале обсуждал вопрос экспорта азербайджанской нефти и нефтепродуктов в Армению со своим азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым.

Как передает Day.Az, отвечая на запрос армянские СМИ о том, достигли ли Ереван и Баку договоренности о поставках топлива из Азербайджана, вице-премьер заявил: "Да, обсуждения состоялись, есть возможности для сотрудничества".

У Григоряна поинтересовались, о каких объемах поставок азербайджанского топлива идет речь, какие армянские компании намерены закупать нефть в Азербайджане, в каком ценовом диапазоне Баку готов продавать нефть и нефтепродукты Армении и будет ли эта цена конкурентоспособной по сравнению с импортом из России.

"Дальнейший процесс, связанный с топливом, уже относится к сфере сотрудничества частных экспортеров и импортеров, а условия возможных сделок будут рыночными", - ответил Григорян.

Кроме импорта азербайджанского топлива, какие еще сферы взаимной торговли обсуждают Армения и Азербайджан, Мгер Григорян конкретного ответа не дал, отметив лишь, что "обсуждения по другим товарам продолжаются".