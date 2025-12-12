Али Асадов об уникальности отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии

Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии поистине уникальны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на пленарном заседании международного форума, посвященного "Году международного мира и доверия (2025)", Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, проходящего в Ашхабаде.

Премьер-министр напомнил, что жители освобожденного от оккупации города Физули недавно направили благодарственное письмо Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за его инициативу по строительству Физулинской мечети, фундамент которой был заложен в рамках Саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Габале в октябре этого года.

"Мы также высоко ценим братскую поддержку, оказанную нашими узбекскими, казахскими и кыргызскими братьями при строительстве школы имени Мирзы Улугбека в Физули и Детского художественного центра имени Курмангазы, а также школы "Манас" в Агдаме.

В то же время мы выражаем глубокую благодарность Турции за братскую поддержку, оказанную при возрождении освобожденных от оккупации территорий.

Все это, несомненно, навсегда останется в сердцах азербайджанского народа как яркий пример единства наших народов", - подчеркнул он.

А. Асадов отметил, что принятие нашей страны в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии имеет особое значение для Азербайджана:

"Нас объединяет многовековая общая история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность".