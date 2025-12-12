Начались поставки азербайджанского газа частным и промышленным потребителям в Северной Македонии

С 1 декабря начались поставки азербайджанского природного газа частным и промышленным потребителям в Северной Македонии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend информированный источник.

"Поставки удалось наладить благодаря продуктивному сотрудничеству между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской (SOCAR), компаниями M-Gaz и CNG Systems",- сказал источник.

По словам собеседника агентства, речь идет о пилотном расширении проекта виртуальной газификации, который с 2024 года реализуется в Болгарии.

Проект, реализуемый в партнерстве SOCAR, M-Gaz и CNG Systems, стартовал с поставок сжатого природного газа (CNG) промышленным и частным потребителям, не подключенным к газопроводной или распределительной сети. SOCAR через M-Gaz обеспечивает необходимые объемы природного газа для компании CNG Systems, которая затем снабжает им промышленных и частных потребителей в Струмице. В городе построена газораспределительная сеть, которая питается сжатым природным газом.

Благодаря этому партнерству азербайджанский природный газ обеспечивает отопление и горячее водоснабжение в 6 детских садах, 8 школах, одной больнице, ряде административных зданий муниципалитета Струмица, а также более чем 400 домохозяйств, и нескольких промышленных потребителей.

Отметим, что в целом, число стран, приобретающих азербайджанский газ, достигло четырнадцати. Азербайджан поставляет природный газ в Европу через Трансадриатический газопровод, которая является частью Южного газового коридора. На данный момент пропускная способность трубопровода составляет 10 миллиардов кубометров в год, с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров. По итогам рыночного теста 2021 года, долгосрочная мощность газопровода будет увеличена на 1,2 миллиарда кубических метров в год, начиная с 2026 года. Из этого объема 1,04 миллиарда кубометров в год забронированы для поставок в Италию, а 0,16 миллиарда кубометров в год - в Албанию.