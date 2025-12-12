ЕС планирует расширить санкции против России

Европейский союз расширит санкции против РФ включив в них восемь россиян, бывшего американского морпеха, экс-разведчика из Франции и швейцарского офицера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на подготовленные документы.

Отмечается, что санкции были согласованы в промежуточный период между 19-м раундом мер в отношении России, принятым в октябре, и предстоящим 20-м раундом, который ожидается в феврале. Главы МИД, планирующие встречу в Брюсселе на следующей неделе, могут подписать эти меры.

По данным издания, санкции введены против пяти россиян, которые связаны с Валдайским дискуссионным клубом: Андрей Быстрицкий, Федор Лукьянов, Андрей Сушенцов, Дмитрий Суслов и Иван Тимофеев. Также трое граждан России включены в список за якобы хакерскую деятельность.