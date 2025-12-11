Состоялись переговоры между Украиной и США

Украинские и американские чиновники в онлайн-формате обсудили документ о гарантиях безопасности. Конкретное понимание таких гарантий должно быть в ближайшее время.

Как передает Day.Az, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Володимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, США на переговорах представили госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также американские генералы. При этом в диалоге участвовал и генсек НАТО Марк Рютте.

"Очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях - не только для окончания войны, но и для обеспечения безопасности Украины и недопущения нового вторжения России. Это демонстрирует серьезность намерений Америки и настроенность на результат", - сказал Зеленский.

Он обратил внимание, что гарантии безопасности - это одна из самых главных вещей для всех дальнейших шагов. Украина уже имела негативный опыт Будапештского меморандума и все помнят, что Россия нарушала свои обязательства.

"Поэтому сейчас важно, чтобы в этом документе по гарантиям безопасности были конкретные ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит прийти со своей агрессией снова", - отметил президент.

В ходе переговоров стороны договорились активно работать, чтобы в ближайшее время уже было конкретное понимание гарантий безопасности для Украины.