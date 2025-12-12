Европейский союз (ЕС) ждет гибель, если он продолжит отказываться от своих корней и традиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к таком выводу пришел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в парламенте.

Так он прокомментировал новую стратегию нацбезопасности США

"Кто не читал этот материал, тот не понимает его значения. Это абсолютно новый взгляд США на Европу и Европейский союз. В этом материале опять говорится о том, что Европейский союз оставляет свои основные ценности", - подчеркнул Фицо.

Премьер также согласен с мнением Штатов о том, что Европейский союз теряет свои традиции и ценности. По его словам, если ЕС продолжит такую политику, то в итоге сгинет.