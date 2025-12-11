Элин Сулейманов встретился со спикером парламента Ирландии

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов провел в Дублине встречу со спикером парламента Ирландии Вероной Мерфи.

Как передает Day.Az, в ходе обсуждений стороны обменялись мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества, реализации плана действий Группы дружбы Азербайджан-Ирландия, продвижения мирной инициативы Баку и процессов нормализации в регионе.

Отдельное внимание было уделено парламентским контактам и возможностям для расширения взаимных визитов. Мерфи подчеркнула значимость своих недавних переговоров с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и отметила положительную динамику диалога между парламентами двух стран. Затем азербайджанский дипломат вручил Вероне Мерфи сувениры.

Позже состоялась встреча Сулейманова с председателем Комитета по иностранным делам и торговле ирландского парламента Джоном Лагартом и членами комитета, где стороны продолжили обмен мнениями по актуальным направлениям взаимодействия.