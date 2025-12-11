В Азербайджане будут созданы техкомитеты в области судебной экспертизы

Будут приняты необходимые меры для создания технических комитетов по стандартизации в области судебной экспертизы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос нашел отражение в "Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджанской Республике на 2026 ─ 2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Планируется разработка проектов Положения, структуры и бизнес-плана технических комитетов по стандартизации в области судебной экспертизы, обращение в Национальное агентство по стандартизации с целью создания технических комитетов по стандартизации в области судебной экспертизы, создание технических комитетов по стандартизации в области судебной экспертизы, и тем самым повышение качества экспертных заключений.