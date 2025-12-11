Азербайджанский газ укрепляет безопасность Центральной Европы

Первый официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Словакию стал важной вехой в развитии двусторонних отношений, обозначив новый уровень политического диалога и экономического сотрудничества между Баку и Братиславой. В условиях меняющейся геополитической ситуации в Европе и сохраняющихся вызовов в энергетической безопасности соглашения и обсуждения 8-9 декабря имеют как символическое, так и практическое значение для двух стран. С точки зрения Венгрии, визит носит стратегический характер и укрепляет энергетическую и региональную политику Будапешта.

В интервью Day.Az старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений Ласло Ваша отметил, что визит подтверждает достигнутый ранее прогресс, закрепленный Совместной декларацией о стратегическом партнерстве 2024 года. "Данный визит подкреплен конкретными меморандумами в области оборонной промышленности, безопасности пищевых продуктов, консульских вопросов, культуры, сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса, а также информацией о пилотных поставках газа SOCAR в Словакию", - отметил он.

Аналитик подчеркнул, что партнерство сосредоточено прежде всего в энергетической, экономической и оборонно-промышленной сферах. Его развитие будет зависеть от увеличения объемов поставок газа, полного использования соединительных сетей и появления новых проектов в возобновляемой энергетике и цифровой инфраструктуре.

"Для Центральной Европы более тесная ось Баку-Братислава укрепляет северную ветвь Южного газового коридора и снижает зависимость региона от российского и украинского транзита, что соответствует стратегии диверсификации Венгрии", - отметил профессор Ваша, предположив, что в среднесрочной перспективе это может способствовать формированию платформы V4 + Азербайджан для координации усилий в энергетике, связи и оборонной промышленности.

Эксперт подчеркнул, что энергетическая безопасность и диверсификация являются ключевыми факторами партнерства. "Словакия, лишенная выхода к морю, сильно зависит от импорта, а азербайджанский газ по Южному газовому коридору обеспечивает альтернативу российскому газу, укрепляя региональную энергетическую безопасность", - сказал научный сотрудник.

Ваша отметил, что практическая значимость визита заключается в формализации и расширении газовых потоков.

"Если Словакия сможет обеспечить регулярные поставки SOCAR и заключить многолетние контракты, она превратится из потенциальной конечной точки в реальный опорный рынок на северном конце Вертикального коридора", - пояснил он.

По мнению эксперта, визит демонстрирует, что Азербайджан становится интегрированным игроком в региональную газовую систему Европы. "Словакия, став 12-м европейским импортером азербайджанского газа, показывает, что Южный газовый коридор имеет центральноевропейский охват", - сказал Ваша.

Профессор также подчеркнул значение участия Словакии в восстановлении Карабаха: "Проекты в Карабахе и новые меморандумы об экономическом и техническом сотрудничестве показывают, что связи касаются не только газа, но и долгосрочного развития и инвестиций. Это воспринимается положительно Венгрией и расширяет круг стран ЕС, заинтересованных в послевоенном восстановлении Азербайджана".

"Укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Словакией повышает экономическую значимость и узнаваемость Вертикального коридора в ЕС, а также предоставляет Венгрии возможность выступить ключевым транзитным узлом и посредником в энергетической архитектуре Центральной Европы", - сказал в заключение Ласло Ваша.

Марьяна Ахмедова